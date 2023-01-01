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Москва
Москва
Профиль пользователя Dimas_tot
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Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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