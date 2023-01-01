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Москва
Профиль пользователя Dimas_tot

фото пользователя Dimas_tot

О себе

Бегаю

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Стать часть Вашей компании

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Mari007

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться куда нибудь :)

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → пообщаться

Пообщаться душевно с хорошим человеком

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино вечером

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на выставку

Откликнулись 4 участника

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