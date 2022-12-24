Москва
Профиль пользователя Dimas1993

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О себе

Люблю активных людей и большие компании

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Вокруг света сегодня

Москва → прогуляться, перекусить

Собрать активных ребят в новую компанию

Москва → собрать компанию

Собираемся компанией в заведении

Москва → прогуляться, перекусить

Собрать новых людей в большую шашлычную компанию )

Участие в других событиях

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Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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Прогуляться вечером в центре

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.