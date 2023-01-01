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Москва
Профиль пользователя Dimario

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О себе

Интересы:
Сноуборд, зал, хоккей(в прошлом я занимался им 15 лет), самолеты, папич, история и общество.

Интересы по работе: хочу изучить Питон и Сиквел

Кино и сериалы: да мне в целом безразлично.

Музыка: хотел бы послушать Вашу, я меломан и мне нравится слушать чужие плейлисты и искать новые песни в свой.

Театр: переодически бываю на предложенных друзьями и коллегами представлениях.

Бар: да, я только за.


Хочу познакомиться с девушкой, с которой можно не только покекать, но и поговорить на различные темы.

Предпочитаю общение в IRL(в живую), но если тебе комфортно в сети, то ок.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн
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