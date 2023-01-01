⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Интересы:
Москва
Профиль пользователя Dimario
О себе
Интересы:
Сноуборд, зал, хоккей(в прошлом я занимался им 15 лет), самолеты, папич, история и общество.
Интересы по работе: хочу изучить Питон и Сиквел
Кино и сериалы: да мне в целом безразлично.
Музыка: хотел бы послушать Вашу, я меломан и мне нравится слушать чужие плейлисты и искать новые песни в свой.
Театр: переодически бываю на предложенных друзьями и коллегами представлениях.
Бар: да, я только за.
Хочу познакомиться с девушкой, с которой можно не только покекать, но и поговорить на различные темы.
Предпочитаю общение в IRL(в живую), но если тебе комфортно в сети, то ок.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам