О себе

Интересы:

Сноуборд, зал, хоккей(в прошлом я занимался им 15 лет), самолеты, папич, история и общество.



Интересы по работе: хочу изучить Питон и Сиквел



Кино и сериалы: да мне в целом безразлично.



Музыка: хотел бы послушать Вашу, я меломан и мне нравится слушать чужие плейлисты и искать новые песни в свой.



Театр: переодически бываю на предложенных друзьями и коллегами представлениях.



Бар: да, я только за.





Хочу познакомиться с девушкой, с которой можно не только покекать, но и поговорить на различные темы.



Предпочитаю общение в IRL(в живую), но если тебе комфортно в сети, то ок.