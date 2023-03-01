Москва
Профиль пользователя DimaDima

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О себе

Делаю шоу для тв, а выходные в этом деле непредсказуемы, как погода по весне. Надеюсь, здесь много лёгких на подъем людей, с которыми внезапно можно и прогуляться от бара до бара, и в библиотеке с кофе посидеть

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посетить одно-два-три добротных местечка..

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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