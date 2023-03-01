Москва
Профиль пользователя DimaDima
О себе
Делаю шоу для тв, а выходные в этом деле непредсказуемы, как погода по весне. Надеюсь, здесь много лёгких на подъем людей, с которыми внезапно можно и прогуляться от бара до бара, и в библиотеке с кофе посидеть
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Выпить винца в баре
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Пойти выпить
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
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