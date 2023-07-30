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Москва
Развиваю свой бизнес в сфере бухгалтерского учёта.
Москва
Профиль пользователя Dimaa
О себе
Развиваю свой бизнес в сфере бухгалтерского учёта.
Сейчас хожу в зал, на бокс и бачатту. Люблю пробовать разные виды спорта и развлечения. Люблю животных.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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