Москва
Профиль пользователя Dima_Tushino

фото пользователя Dima_Tushino
фото #2 пользователя Dima_Tushino
фото #3 пользователя Dima_Tushino
фото #4 пользователя Dima_Tushino

О себе

Ищу интересную компанию для совместного время провождения. Обожаю прогулки и спорт ( теннис,сап, командные виды спорта). М. Сходненска

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю поплавать на сап в Серебряном бору, Строгино ) второй раз )

Москва → прогуляться, перекусить

Рад знакомству. Прогулки, спорт, лёгок на подъем )

Москва → прогуляться, перекусить

Серебренный бор. Пляж. Сап

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Genesis
Москва → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя AnnGOrkova
Москва → Другое

Третьяковская галерея 11.05

маленькое фото пользователя Dark_Star
Москва → Другое

Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Elberett11
Москва → Другое

Просто поболтать об интересах

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.