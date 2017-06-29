Ищу интересную компанию для совместного время провождения. Обожаю прогулки и спорт ( теннис,сап, командные виды спорта). М. Сходненска

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить Приглашаю поплавать на сап в Серебряном бору, Строгино ) второй раз )

Москва → Другое Просто поболтать об интересах

Москва → Другое Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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