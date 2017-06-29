Москва
Профиль пользователя Dima_Tushino
О себе
Ищу интересную компанию для совместного время провождения. Обожаю прогулки и спорт ( теннис,сап, командные виды спорта). М. Сходненска
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Ищу приятного собеседника
Москва → Другое
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Москва → Другое
Третьяковская галерея 11.05
Москва → Другое
Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке
Москва → Другое
Событие удалено
Москва → Другое
Просто поболтать об интересах
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