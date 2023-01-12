О себе

Люблю писать стихи в свободное время, так же занимаюсь футболом более 15 лет, очень нравится в последнее время пляжный волейбол, люблю бегать и музыку. Обожаю музыку разного планы "меломан" по своей сути, всегда ищу что-то новое для себя. Так же люблю танцевать и занимаюсь творческой деятельностью.