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Москва
Москва
Профиль пользователя Dima2301
О себе
Люблю писать стихи в свободное время, так же занимаюсь футболом более 15 лет, очень нравится в последнее время пляжный волейбол, люблю бегать и музыку. Обожаю музыку разного планы "меломан" по своей сути, всегда ищу что-то новое для себя. Так же люблю танцевать и занимаюсь творческой деятельностью.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
Не нравится:
🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍷 Выпить в баре💨 Кальян📸 Пофоткаться
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