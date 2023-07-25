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Москва
Профиль пользователя Dima228

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О себе

Меня зовут Дима. Люблю играть в настольный теннис по вечерам (кто захочет выиграть пишите). Основное увлечение - езда по турнирам шахматным и конечно занятие призовых мест. Также люблю пообсуждать кино и книги)

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🎭 Театр
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