Санкт-Петербург
Профиль пользователя dima10

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О себе

Выгляжу на 30, но вообще мне тока 22 стукнуло, так что бизнес штука такая😂 Занимаюсь боксом, активно путешествую и обожаю искусство) Степень готовности ко всему от походов в бары до прыжков с парашютом, ну а если будет зомби апокалипсис, то буду гонять на байке с дробовиком😂

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

Хола, амигос, комо эстас?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Познакомиться чтоб создавать или кайфовать

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