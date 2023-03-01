Выгляжу на 30, но вообще мне тока 22 стукнуло, так что бизнес штука такая😂 Занимаюсь боксом, активно путешествую и обожаю искусство) Степень готовности ко всему от походов в бары до прыжков с парашютом, ну а если будет зомби апокалипсис, то буду гонять на байке с дробовиком😂

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

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