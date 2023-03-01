Санкт-Петербург
Профиль пользователя dima10
О себе
Выгляжу на 30, но вообще мне тока 22 стукнуло, так что бизнес штука такая😂 Занимаюсь боксом, активно путешествую и обожаю искусство) Степень готовности ко всему от походов в бары до прыжков с парашютом, ну а если будет зомби апокалипсис, то буду гонять на байке с дробовиком😂
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
В чем измеряется ваше время?
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
Познакомиться чтоб создавать или кайфовать
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