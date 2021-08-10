Москва
Профиль пользователя Dim_Gris

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О себе

Люблю разноформатную музыку, спокойно отношусь как к электронной, так и к рок композициям.
Стараюсь бегать, люблю обычные прогулки, зимой катаюсь на коньках.
Не помешан на кино и сериалах. Люблю читать, особенно классику.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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