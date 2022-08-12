Занимаюсь фитнесом, хожу на танцы, изучаю французский, люблю читать книги по психологии, саморазвитии. Легка на подъём, позитивная, дружелюбная. Рада буду новым знакомствам.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Погуляем в Горького? Или где-то в центре

Москва → Другое Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.