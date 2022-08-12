Москва
Профиль пользователя Dilara
О себе
Занимаюсь фитнесом, хожу на танцы, изучаю французский, люблю читать книги по психологии, саморазвитии.
Легка на подъём, позитивная, дружелюбная.
Рада буду новым знакомствам.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подруг
Найти подругу🙃
Хочу найти подругу🐁
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Ищу подругу
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Вступай в семью❤️
подружек бы!
обсудим интересы?
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Найти подругу
Хочу найти подруг!
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Общение дружба
В поисках подруги~
Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯
Ищу подруг
Ищу подругу
Разыскиваются красивые и весёлые подруги!
Погуляем в Горького? Или где-то в центре
Развлечемся?)
Суету навести охота😈🕺
На тему игр
найти подружку/подружек
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