Москва
Профиль пользователя Dilara

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О себе

Занимаюсь фитнесом, хожу на танцы, изучаю французский, люблю читать книги по психологии, саморазвитии.
Легка на подъём, позитивная, дружелюбная.
Рада буду новым знакомствам.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
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Ищу подруг

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Wwweslliis
Москва → Другое

Хочу найти подругу🐁

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в семью❤️

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя hrusha4
Москва → Другое

обсудим интересы?

маленькое фото пользователя Eli_grf
Москва → Другое

Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя AlenkaSey
Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

маленькое фото пользователя 03Alina
Москва → Другое

Общение дружба

маленькое фото пользователя Linanstyn
Москва → Другое

В поисках подруги~

маленькое фото пользователя Ludmilla
Москва → Другое

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя LizaS
Москва → Другое

Разыскиваются красивые и весёлые подруги!

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

Погуляем в Горького? Или где-то в центре

маленькое фото пользователя Pro100Ivan
Москва → Другое

Развлечемся?)

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Суету навести охота😈🕺

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На тему игр

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.