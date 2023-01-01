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Москва
Увлекаюсь дронами.
Москва
Профиль пользователя DiiiM
О себе
Увлекаюсь дронами.
Люблю путешествия по России. Ходил на корабле в многомесячную экспедицию по Карскому морю.
Довелось почти полгода пожить в Берлине
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт
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