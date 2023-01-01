Москва

Профиль пользователя DiiiM

О себе Увлекаюсь дронами.

Люблю путешествия по России. Ходил на корабле в многомесячную экспедицию по Карскому морю.

Довелось почти полгода пожить в Берлине

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