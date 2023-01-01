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Москва
Профиль пользователя DiiiM

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О себе

Увлекаюсь дронами.
Люблю путешествия по России. Ходил на корабле в многомесячную экспедицию по Карскому морю.
Довелось почти полгода пожить в Берлине

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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