Москва
Профиль пользователя Diemon
О себе
Катаю на байке HD люблю фестивали путешествие и наслаждаться жизнью
Профиль обновлён 30 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Казань → Другое
Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Чебоксары → Другое
Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной?
Владивосток → Другое
В чем смысл жизни?
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