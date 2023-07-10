О себе

Всем привет! Меня зовут Диана, мне 25. По образованию пилот гражданской авиации, работаю руководителем отдела заботы о клиентах и мечтаю стать психологом😁

Мои друзья в основном домоседы, а мне очень не хватает движа и новых интересных событий в жизни

Поэтому ищу компанию для совместного времяпровождения: прогулки по красивым местам, кафе, рестики, кино, театры, выставки, мастерклассы, стендап, вместе учиться новому и открывать этот прекрасный мир 🌍

Я легкая на подъем, открыта к любым предложениям , обожаю спонтанные поездки

Буду счастлива найти здесь новых друзей/ партнеров в делах и по жизни 💫