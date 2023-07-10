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Москва
Всем привет! Меня зовут Диана, мне 25. По образованию пилот гражданской авиации, работаю руководителем отдела заботы о клиентах и мечтаю стать психологом😁
Москва
Профиль пользователя Didi3011
О себе
Всем привет! Меня зовут Диана, мне 25. По образованию пилот гражданской авиации, работаю руководителем отдела заботы о клиентах и мечтаю стать психологом😁
Мои друзья в основном домоседы, а мне очень не хватает движа и новых интересных событий в жизни
Поэтому ищу компанию для совместного времяпровождения: прогулки по красивым местам, кафе, рестики, кино, театры, выставки, мастерклассы, стендап, вместе учиться новому и открывать этот прекрасный мир 🌍
Я легкая на подъем, открыта к любым предложениям , обожаю спонтанные поездки
Буду счастлива найти здесь новых друзей/ партнеров в делах и по жизни 💫
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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