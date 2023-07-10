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Москва
Профиль пользователя Didi3011

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О себе

Всем привет! Меня зовут Диана, мне 25. По образованию пилот гражданской авиации, работаю руководителем отдела заботы о клиентах и мечтаю стать психологом😁
Мои друзья в основном домоседы, а мне очень не хватает движа и новых интересных событий в жизни
Поэтому ищу компанию для совместного времяпровождения: прогулки по красивым местам, кафе, рестики, кино, театры, выставки, мастерклассы, стендап, вместе учиться новому и открывать этот прекрасный мир 🌍
Я легкая на подъем, открыта к любым предложениям , обожаю спонтанные поездки
Буду счастлива найти здесь новых друзей/ партнеров в делах и по жизни 💫

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу подруг/друзей для душевного общения и совместного времяпровождения

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Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 118 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулись 53 участника

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Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулся 21 участник

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 16 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

Откликнулось 16 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

завтра-послезавтра сходить в спа

Откликнулись 4 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на бесплатное занятие по вокалу/гитаре/фортепиано м.Белорусская

Откликнулись 3 участника

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