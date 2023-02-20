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Москва
Профиль пользователя Di.Di

фото пользователя Di.Di

О себе

Слабые социальные навыки, однако могу выслушать. Люблю пробовать новые увлечения, как правило легка на подъем, чаще обитаю в центре, бываю свободна в будни.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → собрать компанию

Ищу группу единомышленниц ЦАО 30+

маленькое фото пользователя Oliana
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 234 участника

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 149 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулся 101 участник

маленькое фото пользователя KationaDash

Москва → другое

Найти подруг 😌💃🏼💃🏼💃🏼

Откликнулось 60 участников

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Marishka1102

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Diana_caxxap

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную / потанцевать / стенд ап. За любой движ , в общем 😄😊

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Sveety

Москва → собрать компанию

Подружайки, найдитесь 👯‍♀️

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Angelina_Angel

Москва → другое

Ищу девчонок,чтобы попить винишка,потусить, потанцевать в клубе

Откликнулось 9 участников

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