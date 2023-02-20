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Москва
Москва
Профиль пользователя Di.Di
О себе
Слабые социальные навыки, однако могу выслушать. Люблю пробовать новые увлечения, как правило легка на подъем, чаще обитаю в центре, бываю свободна в будни.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь
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