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Москва
Работаю в ИТ (менеджмент, железо, софт, разработка, 1С).
Москва
Профиль пользователя DiBon
О себе
Работаю в ИТ (менеджмент, железо, софт, разработка, 1С).
Люблю кататься на велосипеде, зимой иногда на лыжах, настолки, Лего и даже покер.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан
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