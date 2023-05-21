Москва

Профиль пользователя DiBon

О себе Работаю в ИТ (менеджмент, железо, софт, разработка, 1С).

Люблю кататься на велосипеде, зимой иногда на лыжах, настолки, Лего и даже покер.

Был в сети на этой неделе

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