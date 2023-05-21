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Москва
Профиль пользователя DiBon

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О себе

Работаю в ИТ (менеджмент, железо, софт, разработка, 1С).
Люблю кататься на велосипеде, зимой иногда на лыжах, настолки, Лего и даже покер.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

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