Москва
Профиль пользователя diasawrk

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О себе

отношения не ищу, только переехала в мск

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

хочу сходить в ровесник на концерт Казускомы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mdstasy
Москва → Другое

поиграть в компании в настолки 😣

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя ketrina
Москва → Другое

Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫

маленькое фото пользователя kerakesha
Москва → Другое

Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺

маленькое фото пользователя Moormoon
Москва → Другое

Я хочу сходить в океанариум

маленькое фото пользователя Generalosa
Москва → Другое

Сходить в галерею «Алины Пински»

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

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