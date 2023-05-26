Москва
Профиль пользователя diasawrk
О себе
отношения не ищу, только переехала в мск
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Погулять, поболтать, классно провести время 🌟💫
Москва → Другое
Предлагаю пойти в парк на пикник 🧺
Москва → Другое
Я хочу сходить в океанариум
Москва → Другое
Сходить в галерею «Алины Пински»
Москва → Другое
Пообщаемся?
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