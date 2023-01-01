⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Спокойная, люблю поговорить по душам и получать новые эмоции, ходить в интересные, красивые, атмосферные места и заниматься интересными, вдохновляющими вещами.
Москва
Профиль пользователя DianochkA
О себе
Спокойная, люблю поговорить по душам и получать новые эмоции, ходить в интересные, красивые, атмосферные места и заниматься интересными, вдохновляющими вещами.
Учусь в вузе на программиста.
Люблю тактильные контакты с близкими людьми.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам