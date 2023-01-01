Москва

Профиль пользователя DianochkA

О себе Спокойная, люблю поговорить по душам и получать новые эмоции, ходить в интересные, красивые, атмосферные места и заниматься интересными, вдохновляющими вещами.

Учусь в вузе на программиста.

Люблю тактильные контакты с близкими людьми.

Была в сети на прошлой неделе

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