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Москва
Профиль пользователя DianochkA

фото пользователя DianochkA

О себе

Спокойная, люблю поговорить по душам и получать новые эмоции, ходить в интересные, красивые, атмосферные места и заниматься интересными, вдохновляющими вещами.
Учусь в вузе на программиста.
Люблю тактильные контакты с близкими людьми.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → пообщаться

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маленькое фото пользователя Sabina.08
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу с которой я буду чувствовать себя менее сумашедшей )

Откликнулись 2 участника

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