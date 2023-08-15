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Москва
🚀Люблю музыку the doors, David bowie, кино, wardruna, Sinéad O'Connor и много другой
Москва
Профиль пользователя DianaV
О себе
🚀Люблю музыку the doors, David bowie, кино, wardruna, Sinéad O'Connor и много другой
💌Люблю темы осознанности, йоги, саморазвития, людей с широкими взглядами
Восхищаюсь творчеством Баскии, Андрея Тарковского и Моцарта
Люблю интересные беседы, природу и шоколад
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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