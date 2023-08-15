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Москва
Профиль пользователя DianaV

фото пользователя DianaV

О себе

🚀Люблю музыку the doors, David bowie, кино, wardruna, Sinéad O'Connor и много другой

💌Люблю темы осознанности, йоги, саморазвития, людей с широкими взглядами

Восхищаюсь творчеством Баскии, Андрея Тарковского и Моцарта

Люблю интересные беседы, природу и шоколад

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя IrinaF

Москва → пообщаться

О вечном пообщаться

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Entropos

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить новеллы в жанре сянься/фэнтези

Откликнулись 4 участника

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