Москва

Профиль пользователя DianaV

О себе 🚀Люблю музыку the doors, David bowie, кино, wardruna, Sinéad O'Connor и много другой



💌Люблю темы осознанности, йоги, саморазвития, людей с широкими взглядами



Восхищаюсь творчеством Баскии, Андрея Тарковского и Моцарта



Люблю интересные беседы, природу и шоколад

Была в сети на прошлой неделе

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