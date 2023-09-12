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Москва
Москва
Профиль пользователя Dianariya
О себе
Учусь на юриста 🙉 Работаю стилистом🤍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения📚 Книги🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре
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