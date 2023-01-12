привет! у нас есть чат — это сообщество, где каждый может найти отдых по душе: мы общаемся, ходим в кино, на концерты, играем в настолки, гоняем на тусовки, путешествуем и находим тут друзей 🤍

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🇬🇧 Изучение нового 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.