Москва
Профиль пользователя DianaKi
О себе
Обожаю посещать спектакли,мюзиклы,выставки
Еще любитель острых ощущений,аттракционы,квесты или просто побеситься😀
А также нравятся прогулки,посиделки в кафе,ресторанах,сходить в кино на фильм тоже не против(люблю ужасы,триллеры,детективы)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Научиться танцевать
Сходить потусить, классно провести время
Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Прогулка,посидеть в кафе
Прогуляемся по патрикам
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