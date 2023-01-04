Москва
Профиль пользователя DianaKi

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О себе

Обожаю посещать спектакли,мюзиклы,выставки
Еще любитель острых ощущений,аттракционы,квесты или просто побеситься😀
А также нравятся прогулки,посиделки в кафе,ресторанах,сходить в кино на фильм тоже не против(люблю ужасы,триллеры,детективы)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Встречусь сегодня за кальяном

Москва → собрать компанию

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя So_rrina
Москва → Другое

Сходить потусить, классно провести время

маленькое фото пользователя AlinaGr99
Москва → Другое

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Nastya_pafless
Москва → Другое

Прогулка,посидеть в кафе

маленькое фото пользователя yulanya
Москва → Другое

Прогуляемся по патрикам

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