Обожаю посещать спектакли,мюзиклы,выставки Еще любитель острых ощущений,аттракционы,квесты или просто побеситься😀 А также нравятся прогулки,посиделки в кафе,ресторанах,сходить в кино на фильм тоже не против(люблю ужасы,триллеры,детективы)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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✝️ Религия 💩 Странный юмор

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