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Москва
Профиль пользователя Dianak

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О себе

Создатель @House.community
создаю крутые мероприятия и запечатляю их в памяти🥳

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

КОМПАНИЯ В МСК! ЛОФТЫ, ПАЛАТКИ, НАСТОЛКИ

маленькое фото пользователя Nastya20042
маленькое фото пользователя diplayne
Откликнулись 2 участника

Москва → собрать компанию

Большой компанией в Хачапури и вино!❤️

маленькое фото пользователя CrazyCorn
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя olinapivo
Откликнулись 3 участника

Москва → сходить на мероприятие

ЛОФТ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Москва → собрать компанию

Вечеринка с ведущим в лофте (Читай описание!)

маленькое фото пользователя Kate88
маленькое фото пользователя Vivi4
маленькое фото пользователя w1ldrush
Откликнулись 3 участника

Москва → собрать компанию

КОТТЕДЖ С БАССЕЙНОМ И ШАШЛЫЧКОМ!

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на бесплатное занятие по вокалу/гитаре/фортепиано м.Белорусская

маленькое фото пользователя Amani
маленькое фото пользователя Elisa
Откликнулись 2 участника

Москва → сходить на мероприятие

Бесплатное 1 занятие ВОКАЛ/ГИТАРА/ФОРТЕПИАНО! ТОП-3 МУЗ.ШКОЛ МОСКВЫ

Москва → прогуляться, перекусить

Присоединяйся к нашей большой компании❤️

маленькое фото пользователя Aleksandr32
маленькое фото пользователя Rail
маленькое фото пользователя DArIo
маленькое фото пользователя Ddsss
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Maria345
Откликнулось 6 участников

Москва → прогуляться, перекусить

ВЕЧЕРИНКА НА КРЫШЕ | ПИЦЦА | КОКТЕЙЛИ | ВЕДУЩИЙ 💃💃🌇🥂🍕

маленькое фото пользователя AllexBelov
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Malikevich
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 115 участников

маленькое фото пользователя AnnSoul

Москва → прогуляться, перекусить

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 70 участников

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Smuzy26

Москва → прогуляться, перекусить

Ребят! Кто хочет увидеться и провести классно время пишите)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя LerochkaLera1

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с общительными, интересными людьми

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Kaos

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдём гулять

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Dante_s

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружек, человека с которым сходим на занятие по танцам

Откликнулось 6 участников

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