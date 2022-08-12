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Москва
Создатель @House.community
Москва
Профиль пользователя Dianak
О себе
Создатель @House.community
создаю крутые мероприятия и запечатляю их в памяти🥳
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь💨 Кальян🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
События пользователя
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