Привет! Я не профессионал анкет на сайте знакомств, скажу как есть.. Мне 22, очень активная, эмоциональная) Хотела бы найти подругу, с которой буду рядом, поддерживать, веселиться, плакать, фоткаться, строить крутые планы, сплетничать 🫢😄 Из банального: Любимая музыка: в последнее время слушаю иностранные песни 2000. Так же, обожаю Скриптонита, джаз, да и по сути, слушаю ВСЕ, только избегаю грустную музыку, фильмы, сериалы, поэтому фанаты Мияги и драм, пожалуйста не пишите 😄🙏🏼 Я работаю практически каждый день (так как имею много целей), занимаюсь параллельно спортом и много чем еще. У меня есть любимый кот, молодой человек и желание с Тобой ходить на танцы

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

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