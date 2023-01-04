Москва
Профиль пользователя DianaG

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О себе

Привет! Я не профессионал анкет на сайте знакомств, скажу как есть..
Мне 22, очень активная, эмоциональная)
Хотела бы найти подругу, с которой буду рядом, поддерживать, веселиться, плакать, фоткаться, строить крутые планы, сплетничать 🫢😄
Из банального:
Любимая музыка: в последнее время слушаю иностранные песни 2000.
Так же, обожаю Скриптонита, джаз, да и по сути, слушаю ВСЕ, только избегаю грустную музыку, фильмы, сериалы, поэтому фанаты Мияги и драм, пожалуйста не пишите 😄🙏🏼
Я работаю практически каждый день (так как имею много целей), занимаюсь параллельно спортом и много чем еще.
У меня есть любимый кот, молодой человек и желание с Тобой ходить на танцы

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

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