О себе

Всем приветик! Недавно переехала в Москву, так как поступила в НИУ "ВШЭ". Сейчас учусь на первом курсе "Медиакоммуникаций". Не могу найти именно тех людей, с кем хотелось бы общаться среди одногруппников, просто не совпадают интересы.



Очень люблю читать, поэтому буду только рада совместным чтениям. Занимаюсь спортом и стараюсь придерживаться здорового образа жизни. Не пью, не курю, но не потому, что это вредно, а потому, что меня это просто не привлекает и не нравится.



Люблю смотреть разные фильмы и сериалы, могу отдельно отметить "Триггер", "Топи", "Майор Гром. Чумной доктор", "Шерлок", "Игра престолов".



Люблю слушать разную музыку: от классической до рока, но мои любимчики - Måneskin и Stray Kids. Вообще в последнее время начала больше слушать k-pop, буду очень рада разучивать вместе разные k-pop танцы)



Также, люблю рисовать и в диджитал, и в традишке: акварель, гуашь, простой карандаш, масло м тд.



Люблю особенно смотреть разные шоу наподобие "Громкий вопрос", "Контакты", "Натальяная карта" и др.



Люблю и аниме смотреть, но список просмотренных пока что небольшой. Из любимых могу выделить "Атаку титанов", "Человека-бензопилу" (да, мне нравится иногда острый, чёрный юмор).



Ах да, и мне 18 лет