⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Dianaafedorova

фото пользователя Dianaafedorova

О себе

Всем приветик! Недавно переехала в Москву, так как поступила в НИУ "ВШЭ". Сейчас учусь на первом курсе "Медиакоммуникаций". Не могу найти именно тех людей, с кем хотелось бы общаться среди одногруппников, просто не совпадают интересы.

Очень люблю читать, поэтому буду только рада совместным чтениям. Занимаюсь спортом и стараюсь придерживаться здорового образа жизни. Не пью, не курю, но не потому, что это вредно, а потому, что меня это просто не привлекает и не нравится.

Люблю смотреть разные фильмы и сериалы, могу отдельно отметить "Триггер", "Топи", "Майор Гром. Чумной доктор", "Шерлок", "Игра престолов".

Люблю слушать разную музыку: от классической до рока, но мои любимчики - Måneskin и Stray Kids. Вообще в последнее время начала больше слушать k-pop, буду очень рада разучивать вместе разные k-pop танцы)

Также, люблю рисовать и в диджитал, и в традишке: акварель, гуашь, простой карандаш, масло м тд.

Люблю особенно смотреть разные шоу наподобие "Громкий вопрос", "Контакты", "Натальяная карта" и др.

Люблю и аниме смотреть, но список просмотренных пока что небольшой. Из любимых могу выделить "Атаку титанов", "Человека-бензопилу" (да, мне нравится иногда острый, чёрный юмор).

Ах да, и мне 18 лет

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → собрать компанию

Отметить хэллоуин вечером 31 октября!

маленькое фото пользователя Kirillwantawalk
маленькое фото пользователя Evil
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

Можем пообщаться онлайн, а потом собраться где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя Anyfox
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 402 участника

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 246 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Kirill.K5

Курск → пообщаться

Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя annykoles

Москва → прогуляться, перекусить

Романтизировать осень🧺

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какую-нибудь выставку в выходные или пятницу , предлагайте)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя nikita23n

Москва → пообщаться

Ищу людей способных говорить обо всём на свете и бесконечно долго

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя pblhok
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Miya87
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя OIEUEUE
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Vi33
маленькое фото пользователя AnnaBerg

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам