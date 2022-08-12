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Москва
Профиль пользователя Diana_Sabdi

фото пользователя Diana_Sabdi

О себе

Учусь, люблю прогулки по новым местам и музеи. Ищу подружку для походов в кофейни и рестораны💗📸

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пофоткаться, перекусить🎀

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
маленькое фото пользователя Anastasia02
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
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