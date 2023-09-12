⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Diana_m

фото пользователя Diana_m

О себе

Недавно переехала в Москву. Мне 23 года, на сайте в поиске подруг больше для реального общения чем в сети) мы можем сходить на выставку или попить кофе для знакомства))

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

маленькое фото пользователя Sunygirl
маленькое фото пользователя Liza_lizi
маленькое фото пользователя Laosong
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Sovushka
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя nata.rosie
маленькое фото пользователя Lesya97
маленькое фото пользователя Royz
маленькое фото пользователя MiaRise
маленькое фото пользователя Ekataterina
маленькое фото пользователя Elizabeth2000
маленькое фото пользователя Nika_abd
маленькое фото пользователя Yulia2106
маленькое фото пользователя Nastyshaa
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя katbelova
Откликнулись 22 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулся 121 участник

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг

Откликнулись 63 участника

маленькое фото пользователя anastasia215

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Polyaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружек в Москве 💁🏼‍♀️

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Smetalinka

Москва → прогуляться, перекусить

В поисках людей, которые не любят сидеть дома))

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Valentina_r

Москва → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств!)Дружба в приоритете!)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Granny

Москва → прогуляться, перекусить

Неповторимые леди💕Создаю чат в Тг для общения и встреч🤝🙋‍♀️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя bisler

Москва → прогуляться, перекусить

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → собрать компанию

Ищу настоящую подругу 😜САО желательно

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → прогуляться, перекусить

Кто со мной на инстасамку в Депо три вокзала?🎤🎉

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя logi

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте уже встретимся и всё обсудим

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Avaavelin

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг по интересам

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Nika_abd

Москва → пообщаться

Хочется найти прям родную душу. Поговорить о всяком)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя misskaterina18

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти на мастер класс (гончарный/кулинарный/свечи/живопись)

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя anastasia215
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Good_dema
маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя w1ldrush
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя AlexKiss
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя DianaKi
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Stark
маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя bisler
маленькое фото пользователя Subby

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам