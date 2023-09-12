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Москва
Москва
Профиль пользователя Diana_m
О себе
Недавно переехала в Москву. Мне 23 года, на сайте в поиске подруг больше для реального общения чем в сети) мы можем сходить на выставку или попить кофе для знакомства))
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 20 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
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