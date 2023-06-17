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Москва
Профиль пользователя Diana_Hebert

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О себе

В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹
Короче го знакомиться)

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🐈 Домашние животные🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

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📺 Политика🏫 Учеба📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружаню

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Откликнулось 27 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу модель на окрашивание волос ✨

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Откликнулось 7 участников

Москва → другое

Нужна модель на окрашивание с обесцвечиванием и на стрижку ровный срез 💜

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 44 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Откликнулось 36 участников

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Чат для прогулок, встреч (только девушки)

Откликнулось 29 участников

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ищу подружку для прогулки куда нибудь:)

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