О себе

В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹

Короче го знакомиться)