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Москва
В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹
Москва
Профиль пользователя Diana_Hebert
О себе
В общем я недавно переехала в Москву из Казахстана. Хочу найти подружаню, с которой можно будет тусоваться дома или еще где-то. Можем болтать о хуйне и не только. Могу ебануть раскладик таро или натальную карту разобрать, ну или нет как хош. Еще могу покрасить волосы в любой цвет полупрофессиАнально 👹
Короче го знакомиться)
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🐈 Домашние животные🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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