Москва
Профиль пользователя Diana_go

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О себе

Литература, кино, отношения, путешествия

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

В крейзи дейзи Москва

Москва → пообщаться

Для начала

Москва → сходить на мероприятие

В VK GIPSY на Винтаж

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя Alexander_R
Москва → Другое

Путешествия выходного дня

маленькое фото пользователя Natasha_S
Москва → Другое

Ищу подруг 👠

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