Москва
Профиль пользователя Diana_dnkvlv
О себе
Люблю все творческое , я визажист и бровист, хочу развиваться в этом направлении. Ищу подруг для прогулок, посиделок, делать красивые фотки, да и просто хорошего времяпровождения🫶🏻
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Ищу подруг!💕
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Найти подружек
Ищу подругу
Ищу подруг🐣
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Найти подругу 🥹
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Ищу подруг❤️🔥
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Хотелось бы найти классных подружек
Сходить в кальянную 🤍
Хочу найти подруг!
Ищу тебя, подруга💥
прогуляться по Москве и отлично провести время
Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂
Бесплатная съёмка и поход в кафе
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Прогуляться и перекусить
хочется простого человеческого
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈
Прогуляться, выпить кофе
Сходить на игры до конца июня🧠
Ищу подруг
Погулять в Парке Горького 😊
Прогуляться в парке, пообщаться
Хочется погулять по теплой Москве
Сходить в парк
Погулять по центру, пофоткать друг друга, обсудить интересующие темы
Погулять в Ботаническом парке
Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!
Вступай в нашу семью❤️
Только для девушек
Могу общаться на разные темы, можем встретиться и прогуляться😊
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