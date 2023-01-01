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Москва
Профиль пользователя Diana_a

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О себе

По профессии юрист, увлекаюсь психологией, учу английский. Из хобби игра на барабанах, йога (если не ленюсь, а это случается часто).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

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Найти подруг. 💛

Откликнулись 174 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 119 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

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