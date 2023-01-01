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Москва
Москва
Профиль пользователя Diana_a
О себе
По профессии юрист, увлекаюсь психологией, учу английский. Из хобби игра на барабанах, йога (если не ленюсь, а это случается часто).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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