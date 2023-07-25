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Москва
Профиль пользователя diana_1

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О себе

Я шию вишиваю малюю картини а самое главное ето помагаю найти роботу в интернете

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🎸 Концерт / фестиваль
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