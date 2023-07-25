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Москва
Профиль пользователя Diana97

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Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

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✝️ Религия

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Москва → прогуляться, перекусить

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