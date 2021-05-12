Москва
Профиль пользователя diakat09

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О себе

графический дизайнер, люблю видеоигры, зарубежные сериалы и кино, путешествовать, рок-музыку, гулять, посещать крутые места, искусство, кататься на велике, плавать, вкусно покушать ✨
тусовкам предпочитаю спокойное времяпрепровождение в маленькой компании или с одним другом
мне 30+, ищу тех, кто готов к новому общению)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Hedgehog
Москва → Другое

Научиться танцевать

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Nikolay
Москва → Другое

Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)

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Прогуляться по Москве в хорошей компании

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Собираю ребят на Among Us в реальной жизни

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Погулять в центре Москвы!🙂

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На тему ui/ux дизайна, веб дизайна

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