Москва
Профиль пользователя diakat09
О себе
графический дизайнер, люблю видеоигры, зарубежные сериалы и кино, путешествовать, рок-музыку, гулять, посещать крутые места, искусство, кататься на велике, плавать, вкусно покушать ✨
тусовкам предпочитаю спокойное времяпрепровождение в маленькой компании или с одним другом
мне 30+, ищу тех, кто готов к новому общению)
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, лёгкое общение на любые темы)
Научиться танцевать
Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах
Найти игроков для ролевых игр
Танцуете Хастл? Ищу партнершу, либо собираю компанию)
Прогуляться по Москве в хорошей компании
Собираю ребят на Among Us в реальной жизни
Погулять в центре Москвы!🙂
На тему ui/ux дизайна, веб дизайна
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