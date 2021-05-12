графический дизайнер, люблю видеоигры, зарубежные сериалы и кино, путешествовать, рок-музыку, гулять, посещать крутые места, искусство, кататься на велике, плавать, вкусно покушать ✨ тусовкам предпочитаю спокойное времяпрепровождение в маленькой компании или с одним другом мне 30+, ищу тех, кто готов к новому общению)

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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Москва → Другое Собираю ребят на Among Us в реальной жизни

Москва → Другое Прогуляться по Москве в хорошей компании

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

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