Москва
Профиль пользователя dia_ryzhova

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О себе

Иногда люблю активно проводит время, а иногда растечься по кровати😅 Стараюсь регулярно заниматься спортом, много ходить. С радостью поболтаю за чашечкой кофе или какао о работе, психологии, саморазвитии, интересных местах и мероприятиях

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пробежаться, тренировка в парке

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Найти подруг!

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Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Найти подруг🌹и друзей⭐️

маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое

Прогулка по Москве

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

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