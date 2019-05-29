Москва
Профиль пользователя Di_msk
О себе
В свободное время хожу на скалодром, на игротеку поиграть в настольные игры. Пытаюсь что-то программировать любопытства ради. Потихоньку учусь играть на фортепиано.
Предпочтения в музыке, кино и т.п.
Музыка: рок музыка и электронная в основном, что-то из фолка.
Книги: из любимых авторов Чехов, Френк Херберт, Пелевин. Очень нравится "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Художественную литературу сейчас мало читаю, в основном науч-поп.
Любимые фильмы "Большой Лебовски", "Вторая жизнь Уве", "Апокалипсис" Мела Гибсона, "Молчание" Мартина Скорсезо, многое из Уэса Андерсона.
Сериалы: не мое, скажем так, быстро надоедает почему-то. Если что смотрела то небольшие типа Уенсдей, Локи. Единственный сериал, который посмотрела полностью "Рик и Морти" )
Компьютерные игры: сейчас почти не играю, интерес перенёсся на настольные игры. Раньше играла в РПГ (Скайрим, Моровинд, Dragon Age) плюс стратегии.
А да, в шахматы ещё люблю играть.
ЗОЖ не ЗОЖ. Каюсь,грешна: не пью, не курю.
Про свой характер сложно писать. Я экставерт, достаточно общильна. Не люблю конфликты, споры. Вроде как ближе к холерику из тех психотипов. Из недостатков могу отметить что достачно медлительный и размеренный человек по жизни.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
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