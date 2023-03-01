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Москва
Профиль пользователя Di00di

фото пользователя Di00di

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется пройтись по осенней Москве, поболтать, похондрить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 407 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → прогуляться, перекусить

Го чиллить, тусить

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Cara_delevingne

Москва → прогуляться, перекусить

Чтобы дома не сидеть не скучать😞

Откликнулось 13 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка по красивым местам, паркам ☀️

Откликнулось 9 участников

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