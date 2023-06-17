О себе

Всем привет!

Меня зовут Дарья, 28 лет, знак зодиака Лев-ну вдруг это важно)

Хочется разговоры разговаривать, сплетничать ( но не сильно), кидать мемы, обсуждать фильмы, книги(триллеры там, детективы), котиков конечно же, ходить в кафешечки, обсуждать проблемы со здоровьем (ну как бы 28 лет, уже не молодость😀) , шуточки тупые шутить и далее по списку.

Считаю , что в дружбу, так же нужно вкладываться, как в отношения. Потому что найти настоящего друга, как и настоящую любовь - очень сложно.