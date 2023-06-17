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Москва
Всем привет!
Москва
Профиль пользователя DGrinberg
О себе
Всем привет!
Меня зовут Дарья, 28 лет, знак зодиака Лев-ну вдруг это важно)
Хочется разговоры разговаривать, сплетничать ( но не сильно), кидать мемы, обсуждать фильмы, книги(триллеры там, детективы), котиков конечно же, ходить в кафешечки, обсуждать проблемы со здоровьем (ну как бы 28 лет, уже не молодость😀) , шуточки тупые шутить и далее по списку.
Считаю , что в дружбу, так же нужно вкладываться, как в отношения. Потому что найти настоящего друга, как и настоящую любовь - очень сложно.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба📚 Книги🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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