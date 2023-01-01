О себе

Привет.

Я меломан, слушаю буквально всё, кроме тяжёлого рока.

Играю в игры, лига легенд, и дбд.

Люблю спорт, но уже давно им не занимаюсь.

Очень хочу найти хотя бы общение, прогулки иногда.