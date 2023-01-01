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Москва
Привет.
Москва
Профиль пользователя Deyneris_zayka
О себе
Привет.
Я меломан, слушаю буквально всё, кроме тяжёлого рока.
Играю в игры, лига легенд, и дбд.
Люблю спорт, но уже давно им не занимаюсь.
Очень хочу найти хотя бы общение, прогулки иногда.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре🚶♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро📺 Политика☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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