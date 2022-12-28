Москва
Профиль пользователя DenZo

фото пользователя DenZo
фото #2 пользователя DenZo
фото #3 пользователя DenZo
фото #4 пользователя DenZo
фото #5 пользователя DenZo

О себе

За активный отдых 🔥

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Собрать душевную компанию для активного отдыха 🔥🔥🔥

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя AnnSoul
Москва → Другое

Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Go_talk
Москва → Другое

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое

Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое

Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое

Прекрасное знакомство

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

Погулять с собаками

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по измайловскому парку

маленькое фото пользователя Kapata_i
Москва → Другое

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

маленькое фото пользователя Vasenka
Москва → Другое

Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋

маленькое фото пользователя xtreevy
Москва → Другое

Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Погулять на ВДНХ

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Потусить сегодня (пятница)

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя d_fed
Москва → Другое

прогуляться по Москве!)

маленькое фото пользователя kukota
Москва → Другое

Хочу собрать компанию для игры в волейбол

маленькое фото пользователя Maria_M
Москва → Другое

Прогуляться по Москве сегодня вечером.

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

маленькое фото пользователя amamariya
Москва → Другое

Погулять в центре)

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

Завести новых друзей+подруг🫶

маленькое фото пользователя Sonnn
Москва → Другое

Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Прогуляться вечером где-нибудь в парке

маленькое фото пользователя whatdoyoumean
Москва → Другое

У меня есть имаджинариум

маленькое фото пользователя DashaRu
Москва → Другое

В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)

маленькое фото пользователя Viera
Москва → Другое

Сходить в пятницу в какой-нибудь бар🍾🥂🎶🍷

маленькое фото пользователя PolinaCovach
Москва → Другое

Выпить вина в ресторане

маленькое фото пользователя Xenia22
Москва → Другое

Давай знакомиться ! ( только парни)

маленькое фото пользователя Ksuny
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Mariariaz
Москва → Другое

Вместе попить кофе

маленькое фото пользователя Animaj
Москва → Другое

Сходить в Тебураси бар

маленькое фото пользователя Weirdestfly
Москва → Другое

Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

маленькое фото пользователя Evelilisi
Москва → Другое

Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким

маленькое фото пользователя Angel4
Москва → Другое

Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Кто в Кемере / Анталье?!

маленькое фото пользователя Oksana89
Москва → Другое

Найдись друг

маленькое фото пользователя Tikka_Masala
Москва → Другое

Соседи) Идем гулять в Ботанический вечерком:)))

Москва → Другое

Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️

маленькое фото пользователя GypsyBabyGirl
Москва → Другое

Просто погулять 🙈 а там как пойдет

маленькое фото пользователя YanaM
Москва → Другое

Сходить на выставку

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу большую семью❤️

маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое

Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра

маленькое фото пользователя Zercer
Москва → Другое

Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Keti_Melua
Москва → Другое

Дружить, общаться на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Elena88
Москва → Другое

Хочется сходить потанцевать

маленькое фото пользователя Diana_go
Москва → Другое

В крейзи дейзи Москва

маленькое фото пользователя Daria_kr
Москва → Другое

Пикник в парке

маленькое фото пользователя VladislavZh
Москва → Другое

Собираю ребят на Among Us в реальной жизни

маленькое фото пользователя Dark_Star
Москва → Другое

Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

маленькое фото пользователя Daria_D
Москва → Другое

ДЭПО три вокзала

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять ночью по садовому кольцу

маленькое фото пользователя Coach
Москва → Другое

Сплав на байдарке

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.