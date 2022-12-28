Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие

☣️ Токсичность

Москва → Другое Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке

Москва → Другое Собираю ребят на Among Us в реальной жизни

Москва → Другое Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах

Москва → Другое Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра

Москва → Другое Просто погулять 🙈 а там как пойдет

Москва → Другое Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️

Москва → Другое Кто в Кемере / Анталье?!

Москва → Другое Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

Москва → Другое Покататься на роликах по набережной на парке Культуры

Москва → Другое Сходить в пятницу в какой-нибудь бар🍾🥂🎶🍷

Москва → Другое В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)

Москва → Другое У меня есть имаджинариум

Москва → Другое отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании

Москва → Другое Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Хочу собрать компанию для игры в волейбол

Москва → Другое Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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