Москва
Профиль пользователя DenZo
О себе
За активный отдых 🔥
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
За любой движ.
Москва → Другое
Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Погулять с собаками
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
Москва → Другое
Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Погулять вечером, покушать или кофе выпить, сделать чуточку фото
Москва → Другое
Потусить сегодня (пятница)
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
прогуляться по Москве!)
Москва → Другое
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для приятного общения 🫶🏻
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Погулять в центре)
Москва → Другое
Завести новых друзей+подруг🫶
Москва → Другое
Скоро прилетаю в Москву🤍одна покажите мне город)
Москва → Другое
отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании
Москва → Другое
Прогуляться вечером где-нибудь в парке
Москва → Другое
У меня есть имаджинариум
Москва → Другое
В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)
Москва → Другое
Сходить в пятницу в какой-нибудь бар🍾🥂🎶🍷
Москва → Другое
Выпить вина в ресторане
Москва → Другое
Давай знакомиться ! ( только парни)
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Вместе попить кофе
Москва → Другое
Сходить в Тебураси бар
Москва → Другое
Покататься на роликах по набережной на парке Культуры
Москва → Другое
Хочу найти подруг, друзей. Будем гулять, делать фото, делиться всяким
Москва → Другое
Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!
Москва → Другое
Кто в Кемере / Анталье?!
Москва → Другое
Найдись друг
Москва → Другое
Соседи) Идем гулять в Ботанический вечерком:)))
Москва → Другое
Поехать в усадьбу Остафьево 06.08., там парк, музей , концерт ☺️
Москва → Другое
Просто погулять 🙈 а там как пойдет
Москва → Другое
Сходить на выставку
Москва → Другое
Вступай в нашу большую семью❤️
Москва → Другое
Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра
Москва → Другое
Сходить на выставку, в бар, покататься на велосипедах
Москва → Другое
Дружить, общаться на разные темы 😌
Москва → Другое
Хочется сходить потанцевать
Москва → Другое
В крейзи дейзи Москва
Москва → Другое
Пикник в парке
Москва → Другое
Собираю ребят на Among Us в реальной жизни
Москва → Другое
Потанцевать сальсу, бачату или хастл на открытой площадке
Москва → Другое
ДЭПО три вокзала
Москва → Другое
Пойти гулять ночью по садовому кольцу
Москва → Другое
Сплав на байдарке
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