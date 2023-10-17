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Красноярск
Профиль пользователя Denra

фото пользователя Denra

О себе

Люблю свободное время провести с книжкой или поиграть в настолки

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

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Участие в других событиях

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Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулось 27 участников

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Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

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с любовью из тильта

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Красноярск → пообщаться

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

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