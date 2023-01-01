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Екатеринбург
Профиль пользователя Dennis.Grant

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О себе

Художник, начинающий писатель. Путешественник. Юрист. Студент юридического университета

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба📚 Книги😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💕 Обсудить отношения💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Ищу попутчика для путешествия в США (Work and Travel 2024)

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