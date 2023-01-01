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Екатеринбург
Екатеринбург
Профиль пользователя Dennis.Grant
О себе
Художник, начинающий писатель. Путешественник. Юрист. Студент юридического университета
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба📚 Книги😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия💕 Обсудить отношения💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
События пользователя
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