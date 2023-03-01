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Москва
Профиль пользователя Denni

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О себе

Нравится гулять и открывать новые места(сейчас происходит реже), посещать уютные места.
Разного рода разговоры и веселья. Всё в рамках разумного(иногде нет).

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
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