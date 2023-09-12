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Москва
Профиль пользователя denismos

фото пользователя denismos

О себе

Люблю активный отдых, хорошее кино с послевкусием, прогуляться вечером по красивому месту, иногда сыграть в настолку с приятным и легким собеседником.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре Москвы

маленькое фото пользователя Mashbreeze
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Leni

Москва → прогуляться, перекусить

Давай пофоткаемся?

Откликнулось 16 участников

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