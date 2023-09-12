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Москва
Москва
Профиль пользователя denismos
О себе
Люблю активный отдых, хорошее кино с послевкусием, прогуляться вечером по красивому месту, иногда сыграть в настолку с приятным и легким собеседником.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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