Москва
Профиль пользователя Deniska80

фото пользователя Deniska80
фото #2 пользователя Deniska80
фото #3 пользователя Deniska80

О себе

Самостоятельный человек люблю свою работу и свой дом

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Найти друзей и девушку нормальную

Москва → прогуляться, перекусить

Найти новых друзей! Общение на любые темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KseNikA
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Alinashly
Москва → Другое

Поболтать в телеге)

маленькое фото пользователя Kristina
Калуга → Другое

Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя R12l
Москва → Другое

Возраст 36+-

маленькое фото пользователя Olya32
Москва → Другое

Общения дружба

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Kris_tina
Москва → Другое

Общение, друзья

маленькое фото пользователя Alinka_vay
Москва → Другое

Хочу найти общение )в телеге

маленькое фото пользователя lisa55
Москва → Другое

Хочу подружиться

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Natali2000
Москва → Другое

Хочу найти друга, подругу

маленькое фото пользователя Vika_202
Москва → Другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

маленькое фото пользователя Muni
Москва → Другое

Я хочу дружить

маленькое фото пользователя Anna03
Москва → Другое

Пообщаемся)

маленькое фото пользователя Azalia1999
Москва → Другое

Познакомится с новыми симпатичными людьми

маленькое фото пользователя Kristina_Kiara
Москва → Другое

Да, найти друга

маленькое фото пользователя Nata76
Москва → Другое

Общение, дружба

маленькое фото пользователя Daria19
Москва → Другое

Найти новые знакомства, общение

маленькое фото пользователя GYFF
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Margarita_04
Москва → Другое

Пообщаться в сети

маленькое фото пользователя Innamoramento
Москва → Другое

Я из Пушкино 🙄

маленькое фото пользователя Len1
Москва → Другое

Просто общения

маленькое фото пользователя zlata1015
Москва → Другое

Найти друга не пошлого

маленькое фото пользователя ewwaoa
Москва → Другое

ну ка в тг кто хочет пообщаться

маленькое фото пользователя Taya
Москва → Другое

Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться

маленькое фото пользователя 171837
Тверь → Другое

Прогулки по городу

маленькое фото пользователя lara4
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Maru88
Москва → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Vell
Москва → Другое

Друзья по душе

маленькое фото пользователя Krisss
Москва → Другое

Общение , дружба😉

маленькое фото пользователя Olchik
Москва → Другое

Найти подруг ну или пообщаться, посплетничать о своём наболевшим)

маленькое фото пользователя Ekaterina1987
Москва → Другое

Ищу общение

маленькое фото пользователя Tanya555
Москва → Другое

Приятно провести время, с пользой)

маленькое фото пользователя Violetta
Москва → Другое

Я хочу общения и разговора по звонку с другом

маленькое фото пользователя IREN76
Москва → Другое

Общение и дружба

маленькое фото пользователя Eksterina85
Москва → Другое

Ищу веселую компанию для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Oxana8
Москва → Другое

Прогуляться в приятной компании

маленькое фото пользователя Acey
Москва → Другое

Я хочу значит.. перекусить, прогуляться и попЕть

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.