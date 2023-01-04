Москва
Профиль пользователя Deniska80
О себе
Самостоятельный человек люблю свою работу и свой дом
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Калуга → Другое
Пообщаемся?)
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Общение, друзья
Москва → Другое
Хочу найти общение )в телеге
Москва → Другое
Хочу подружиться
Москва → Другое
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Москва → Другое
Хочу найти друга, подругу
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Я хочу дружить
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Москва → Другое
Да, найти друга
Москва → Другое
Общение, дружба
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Пообщаться в сети
Москва → Другое
Я из Пушкино 🙄
Москва → Другое
Просто общения
Москва → Другое
Найти друга не пошлого
Москва → Другое
ну ка в тг кто хочет пообщаться
Москва → Другое
Погулять, хорошо провести время. Выпить за знакомство. Развеяться
Тверь → Другое
Прогулки по городу
Москва → Другое
Пообщаться
Москва → Другое
Найти друзей
Москва → Другое
Друзья по душе
Москва → Другое
Общение , дружба😉
Москва → Другое
Найти подруг ну или пообщаться, посплетничать о своём наболевшим)
Москва → Другое
Ищу общение
Москва → Другое
Приятно провести время, с пользой)
Москва → Другое
Я хочу общения и разговора по звонку с другом
Москва → Другое
Общение и дружба
Москва → Другое
Ищу веселую компанию для совместного отдыха
Москва → Другое
Прогуляться в приятной компании
Москва → Другое
Я хочу значит.. перекусить, прогуляться и попЕть
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