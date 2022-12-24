Москва
Профиль пользователя Denisgf
О себе
Просто общения
Профиль обновлён 25 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Пообщаться)
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
по общаться
Москва → Другое
Ищу друзей👋👋👋
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Ищу друга по переписке
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Поиграть в компьютерные игры
Москва → Другое
Скучно..кому так же , давайте общаться)
Москва → Другое
Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Привет, не против знакомства?
Москва → Другое
Ищу друзей
Чита → Другое
Найти подругу/друга
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