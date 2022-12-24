Москва
Профиль пользователя Denisgf

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О себе

Просто общения

Профиль обновлён 25 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Общения и знакомства

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ariabuz
Москва → Другое

Найти родную душу для общения, поддержки

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Vell97
Москва → Другое

Пообщаться, подружиться

маленькое фото пользователя Ezza
Москва → Другое

Пообщаться)

маленькое фото пользователя Karina25
Москва → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя Aliana
Москва → Другое

Пообщаться с друг другом

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя Merilla
Москва → Другое

Ищу друзей👋👋👋

маленькое фото пользователя Tiana
Москва → Другое

Обменяться мыслями:)

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

маленькое фото пользователя Daria20
Москва → Другое

Общение, друзей.

маленькое фото пользователя Julia1985
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Ищу друга по переписке

маленькое фото пользователя Tanya_2010
Москва → Другое

Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

маленькое фото пользователя Miya87
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Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя Bebyfox
Москва → Другое

Я хочу просто поговорить, и подружиться

маленькое фото пользователя Valeriniya
Москва → Другое

Поиграть в компьютерные игры

маленькое фото пользователя Olya_Bob
Москва → Другое

Скучно..кому так же , давайте общаться)

маленькое фото пользователя Ilada
Москва → Другое

Ищу людей для долгово общения, друга или подругу, могу выслушать

маленькое фото пользователя Lisatee
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Привет, не против знакомства?

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Найти подругу/друга

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.