Москва
Профиль пользователя Denis91

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Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → активный отдых

Кататься на великах по Москве.

Москва → прогуляться, перекусить

Катаемся на велосипедах.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

Погулять с собаками

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя 91Bb
Москва → Другое

Прогуляться , перекусить

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

У меня выходные, какие у кого планы?

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Прогуляться вечером где-нибудь в парке

маленькое фото пользователя 91Bb
Москва → Другое

Погулять , в кофе посидеть

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