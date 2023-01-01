⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Denis777

фото пользователя Denis777

О себе

Финансовый аналитик фриланс, вполне успешный, хотя по складу ума гуманитарий. С 2009 занимаюсь йогой. Ценю в людях доброту и открытость. Люблю прогулки по Москве и Подмосковью, парную йогу, тантру.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на artlife-fest 🙂

маленькое фото пользователя nadyasmoll
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
Откликнулись 3 участника

Троицк → пообщаться

Пообщаемся по душам

Москва → сходить на мероприятие

Шоу под дождём V "Мужчина vs Женщина"

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаем в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя MaryGr

Москва → пообщаться

У меня скоро день рождения) Подскажите где отметить классно?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Helga1604

Москва → сходить на мероприятие

Go на концерт! 25 ноября!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nyyuutiik

Великий Новгород → пообщаться

Хочу найти того человека с кем можно обсудить все темы на свете

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Kirill.a.p
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя romayak
маленькое фото пользователя Llera
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Smetalinka
маленькое фото пользователя Olibiskis
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Love_pet
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Bicycle32
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Lera0904
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Polly98
маленькое фото пользователя nokturn

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам