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Москва
Профиль пользователя Denis19

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О себе

Очень люблю кино. Кубрик, Хичкок, Полански, Бергман, Линч, Финчер

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие
Сходить в кино (к/т Октябрь)
Москва → пообщаться
Как вы узнали про приложение InParty?
Москва → пообщаться
И как тут всё работает? Давайте обсудим

Участие в других событиях

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поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
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Можем обсудить кино, медицину, музыку, силовые виды спорта, игры
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Господа и дамы, кто любит визуальные новеллы? Давайте обсудим!
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