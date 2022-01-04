Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

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Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое сапы в сб или вскр

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Москва → Другое Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.